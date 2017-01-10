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«درويش» يبحث مع ألمانيا الترويج للمنطقة الإقتصادية بقناة السويس

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«درويش» يبحث مع ألمانيا الترويج للمنطقة الإقتصادية بقناة السويس «درويش» يبحث مع ألمانيا الترويج للمنطقة الإقتصادية بقناة السويس

الدكتور أحمد درويش

أجرى الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الإقتصادية لمحور قناه السويس، ووزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة برجيتا سايبريس، مباحثات ثنائية تهدف الى جذب الاستثمارات الألمانية والترويج لتنمية المنطقة الاقتصادية بمحور قناه السويس، وبحث سبل التعاون الثنائي في هذا المجال.

ووصفت الوزيرة الألمانية العلاقات المصرية الألمانية الإقتصادية، بأنها جيدة للغاية.

وأكدت، أن مشروع تنمية محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، سيدفع بالمزيد من الاستثمارات ويفتح المزيد من آفاق التعاون بين البلدين.

وافتتح دكتور درويش وسايبرس، فى ثانى أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، ورشة عمل حضرها رؤساء كبريات الشركات الألمانية وممثلون من وزارة الاقتصاد والطاقة الالمانية والسفير الدكتور بدرعبد العاطي سفير لدى ألمانيا.

أ ش أ

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