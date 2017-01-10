مد أجل الحكم في دعوي بطلان قرار إحالة «قضاة من أجل مصر» للصلاحية لـ24 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، مد أجل الدعوى المقامة من السيد عبد الحكيم السيد ومحسن فضلى محمد ناجى دربالة، ومحمود محمد محمد أعضاء قضاة من أجل مصر المطالبة ببطلان قرار مجلس تأديب القضاة في درجتيه الابتدائية والاستئنافية وتسليمهم صورة رين بإحالتهم للصلاحية في الدعوى رقم 13 لسنة 2014، صلاحية ووقف القرار الصادر من رئيس محكمة النقض بعدم قيد الطعن على قرار الصلاحية ووصفه للحكم بالنفاذ المعجل، للحكم بجلسة 24 يناير.

واختصمت الدعوى رقم 48364 لسنة 70 ق، كلا من وزير العدل، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس تأديب القضاة الابتدائي وآخرين.