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«السيسي»: مصر من أولى الدول التي اعترفت بجنوب السودان

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«السيسي»: مصر من أولى الدول التي اعترفت بجنوب السودان «السيسي»: مصر من أولى الدول التي اعترفت بجنوب السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن من أول الدول التي اعترفت بجنوب السودان، ونسعى للتعامل معها في شتي المجالات، وذلكفي مؤتمر صحفي مع نظيره من جنوب السودان سيلفا كير، مضيفًا أن مكانة جنوب السودان في قلوب المصريين خاصة.

وأضاف السيسى، نسعى لددفع مجالات التنمية في جنوب السودان تناولت تقديم الدعم لحكومة جنوب السودان، ودعم الانتقالية، وأن  مصر تهتم بالمشاركة في بعثة الأمم المتحدة لجنوب السودا، مشيدًا بالإدارة السياسية لسيلفا كير وحرصه على توفير الاستقرار لشعبه.

من جانبه أكد سيلفا كير على شكره للرئيس السيسي، والحضور الكريم، وسعيد بتواجدي في مصر، وأوضح أنه ناقش مع الرئيس السيسي الأوضاع في جنوب السودان، مضيفًا أن هناك من يعمل على إعاقة عملية السلام في جنوب السودان.

 

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