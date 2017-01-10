ضبط 12 عاطلا بحوزتهم 11 قطعة سلاح و4 كيلو حشيشش وبانجو وهيروين بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكن ضباط مباحث القليوبية، من ضبط 12 عاطلا بحوزتهم 11 قطعة سلاح، و795 قرصا مخدرا، و4 كيلو مخدرات "حشيش وبانجو وهيروين" بالقليوبية.

شن اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة بمراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيدان عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، وحسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة التى قادها المقدمان أحمد سامى رئيس مباحث شبرا الخيمة، ومحمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة، والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا، عن ضبط 12 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم 2 بندقتين و9 فرد خرطوش و40 طلقة، و3 كيلو و350 جرام بانجو، و380 جرام حشيش، و795 قرصا مخدرا، و420 جراما من مخدرالهيروين، وتم تحرير محاضر للمتهمين، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.