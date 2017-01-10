إحباط 5 محاولات لتهريب أموال ومواد مخدرة بمطار القاهرة الدولى

كتب أحمد حمادة

أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 محاولات لتهريب أموال ومواد مخدرة.

وتمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة من ضبط راكب حاول تهريب قطعتين داكنتين اللون يشتبه فى كونهما مادة الحشيش المخدرة إلى جدة على رحلة الخطوط السعودية، حيث تم ضبط الراكب أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب ووجدت المضبوطات مخبأة أسفل طيات ملابسه.

وفى واقعة أخرى بنفس الرحلة، تم ضبط راكب آخر حاول تهريب 7 قطع بنية داكنة اللون يشتبه فى كونها مادة الحشيش المخدرة، و365 شريط من عقار الترامادول المخدر، و150 شريط من عقار الزانكس المخدر بإجمالى 1500 قرص، حيث تم ضبط المضبوطات مخبأة داخل حزام طبى أسفل طيات ملابسه.

كما تم ضبط راكب آخر حاول تهريب 164 قرص ترامادول إلى الرياض على رحلة مصر للطيران، وعلى رحلة طيران الخليج تم ضبط راكب حاول تهريب 70 ألف جنيه مصرى إلى البحرين، كما تم ضبط راكب حاول تهريب 15 ألف دولار إلى مدينة جوانزو بالصين، حيث تم ضبط المضبوطات مخبأة داخل جيب سرى بالحقيبة الخاصة به.

ومن جانبه، أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القضايا السابقة.