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سموحة يدخل مسعكرًا مغلقًا فى غياب الدوليين

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سموحة يدخل مسعكرًا مغلقًا فى غياب الدوليين سموحة يدخل مسعكرًا مغلقًا فى غياب الدوليين

سموحة

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، معسكرًا مغلقًا، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة فى محاولة لاستغلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، بسبب استعداد الوطنى للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية بالجابون، والمزمع انطلاقها فى 14 يناير الجارى.

وقرر المدير الفنى لفريق سموحة مؤمن سليمان، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، ضم جميع اللاعبين مع تصعيد 3 عناصر من قطاع الناشئين لسد النقص العددى فى صفوف الفريق بسبب الغيابات، حيث تخلف عن معسكر الفريق الثنائى حسام باولو ورجب بكار، لظروف الإنضمام للمنتخب العسكرى، والثنائى البوركينى بانو دياوارا وباتريك مالو للمشاركة مع منتخب بوركينا فاسو في نهائيات كأس الأمم لأفريقية.

فضلا عن غياب الثنائى محمود عزت وكواكو مانسواه للتأهيل بعد الإصابة بالرباط الصليبى.

وأكد أن المعسكر يمتد لسبعة أيام، منوهًا بأنه فرصة جيدة لخلق حالة من التجانس والإنسجام بين اللاعبين والجهاز الفنى الجديد، إلى جانب أن المعسكر سيتيح للجهاز الفنى التعرف على مستوى كل لاعب عن قرب وتحديد اختصاصاته خلال المرحلة المقبلة.

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