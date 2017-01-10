أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

وزير الرياضة: لقاء الرئيس مع محمد صلاح رسالة هامة للشباب

Google+ Print
وزير الرياضة: لقاء الرئيس مع محمد صلاح رسالة هامة للشباب وزير الرياضة: لقاء الرئيس مع محمد صلاح رسالة هامة للشباب

>كتب رامى ناجى

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن لقاء عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع محمد صلاح لاعب روما الإيطالى ولاعب الوطنى كان رسالة هامة للشباب الناجح فى كل المجالات.

 

ووجه وزير الرياضة الشكر إلى رئيس الجمهورية على استقبال محمد صلاح فى هذا الموعد قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بالجابون، مشيرا إلى أن اللقاء يمثل حافزا كبيرا لمحمد صلاح الذى وعد الرئيس بتقديم أداء مميز فى البطولة.

 

وأضاف وزير الرياضة أن محمد صلاح قدم نموذجا رائعا للشباب المصرى فى الخارج فضلا عن تبرعه بجزء من راتبه لصندوق تحيا .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم