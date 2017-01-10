وزير الرياضة: لقاء الرئيس مع محمد صلاح رسالة هامة للشباب

كتب رامى ناجى

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن لقاء عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع محمد صلاح لاعب روما الإيطالى ولاعب المنتخب الوطنى كان رسالة هامة للشباب الناجح فى كل المجالات.

ووجه وزير الرياضة الشكر إلى رئيس الجمهورية على استقبال محمد صلاح فى هذا الموعد قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بالجابون، مشيرا إلى أن اللقاء يمثل حافزا كبيرا لمحمد صلاح الذى وعد الرئيس بتقديم أداء مميز فى البطولة.

وأضاف وزير الرياضة أن محمد صلاح قدم نموذجا رائعا للشباب المصرى فى الخارج فضلا عن تبرعه بجزء من راتبه لصندوق تحيا مصر.