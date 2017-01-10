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بدء لقاء رئيس البرلمان العربى مع أمين عام جامعة الدول العربية

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بدء لقاء رئيس البرلمان العربى مع أمين عام جامعة الدول العربية بدء لقاء رئيس البرلمان العربى مع أمين عام جامعة الدول العربية

>كتب إبراهيم سالم

بدأ منذ قليل لقاء هيئة مكتب البرلمان العربى برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. 

وسيتم خلال اللقاء التشاور حول عدد كبير من القضايا السياسية المطروحة علي الساحة العربية، ومن المقرر أن يتناول اللقاء سير القضية الفلسطينية وتطوراتها، وسيتطرق الاجتماع إلى القضية العراقية واليمنية والتطورات الموجودة فى الأزمة الليبية. 

كان الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، قد أصدر أمس بياناً أدان فيه التفجير الإرهابى الجبان، الذى استهدف نقطة تفتيش أمنية فى مدينة العريش بشمال سيناء، صباح اليوم الإثنين ، ما أدى لاستشهاد عدد من أفراد الأمن، وإصابة آخرين، بينهم مدنيون‪. 

وأكد رئيس البرلمان العربى فى بيان صادر عنه، تضامن الشعب العربى مع جمهورية العربية فى حربها على الإرهاب، ورفضه لجميع أشكال التطرف والإرهاب الذى يستهدف الجميع ويهدف لزعزعة الأمن وإشاعة الفوضى، داعيًا لتكاتف المجتمع الدولى فى مواجهة الإرهاب والعمل على اجتثاثه من جذوره‪.

 


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