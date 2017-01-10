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فصائل المعارضة السورية تنضم لإجتماع أنقرة

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فصائل المعارضة السورية تنضم لإجتماع أنقرة فصائل المعارضة السورية تنضم لإجتماع أنقرة

عضو المكتب السياسي للجيش الحر – زكريا ملاحفجي

أعلنت فصائل المعارضة السورية، انضمامها إلى محادثات الخبراء الروس والأتراك في يومها الثاني بأنقرة للتحضير لمفاوضات أستانا، لمراجعة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وخروقات النظام والميليشيات الموالية له وسبل التعامل معها.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجيش الحر زكريا ملاحفجي، أن الطرفين سيناقشان نتائج بنود إتفاق أنقرة الذي نص على وقف شامل لإطلاق النار والخروقات المتكررة من قبل قوات النظام.

وأشار “ملاحفجي” إلى أن الفصائل ستطالب الجانب الروسي بالضغط على نظام الأسد للعمل على وقف إطلاق النار في وادي بردى، وتسهيل حركة المرور منه وإليه، والسماح للجنة تقصي الحقائق بمعاينة الواقع الميداني ودخول ورشات الصيانة لإصلاح منشأة نبع مياه الفيجة.

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