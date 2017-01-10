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وزير الزراعة للنواب: “ببقى مضايق وأنا داخل المجلس.. وفقدت ابتسامتى”

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وزير الزراعة للنواب: “ببقى مضايق وأنا داخل المجلس.. وفقدت ابتسامتى” وزير الزراعة للنواب: “ببقى مضايق وأنا داخل المجلس.. وفقدت ابتسامتى”

الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الأراضي

أعرب الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، عن سعادته بمطلب أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لعرض خطة عمل الوزارة، قائلا “أنا أول مرة يتطلب منى أعرض خطتى داخل البرلمان، ويؤسفنى إنى أقول إنى ببقى مضايق وأنا داخل البرلمان، وكان معروف عنى ابتسامتى الدائمة اللى فقدتها من يوم ما مسكت الوزارة”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة الدكتور على المصيلحى، لمناقشة منظومة توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة.

كما أكد فايد على ضرورة التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لإحداث تطور حقيقى فى الزراعة، لافتا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل متخصصة فى عدة مجالات، مشيرا إلى أن تستورد ذرة صفراء بـ1.6 مليار دولار، قائلا “هذا لا يجب أن يستمر، ولن نصلح إلا بالاعتراف بوجود أخطاء وتقصير”.

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