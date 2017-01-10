أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصر للطيران تطرح ٢٠٪‏ تخفيضًا على تذاكر السفر إلي عدة دول

Google+ Print
مصر للطيران تطرح ٢٠٪‏ تخفيضًا على تذاكر السفر إلي عدة دول مصر للطيران تطرح ٢٠٪‏ تخفيضًا على تذاكر السفر إلي عدة دول

أرشيفية

في إطار حملاتها التسويقية المتنوعة التي طرحتها للطيران مؤخرًا للاستمتاع بفترة أجازات رأس السنة ومنتصف العام الدراسي، طرحت شركة مصر للطيران تخفيضًا قدره ٢٠٪،‏ على عدد من المدن الهامة بشبكة خطوطها الجوية، والتي تضمنت بعض مدن الشرق الأقصى مثل بكين، جوانزو، بومباي بالإضافة إلى نيويورك، صرح بذلك صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

ومن جانبه صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن هذا العرض يأتي في إطار السياسة التنشيطية التي تتبعها الشركة مؤخرًا على بعض الخطوط والنقاط التي تصل إليها، ووفقًا لسياسة العرض والطلب، وقال إن العرض الجديد يشمل رحلات الشركة التي تبدأ من القاهرة إلى كل من بكين وجوانزو وبومباي ونيويورك، وذلك على بعض شرائح الدرجة السياحية، حيث يمكن للركاب الحجز على هذه الدرجات اعتبارًا من ٢٠ يناير الجاري، على أن يكون بداية السفر في منتصف فبراير وحتى يونيو ٢٠١٧.

والجدير بالذكر، أن مصر للطيران تسير رحلة يوميًا إلى جوانزو على طائراتها البوينج B777-300ER، و٣ رحلات أسبوعيًا إلى بكين على طراز الأيرباص A330-200، كما تسير ٤ رحلات أُسبوعيًا إلى بومباي على طراز البوينج B737-800، هذا بالإضافة إلى ٥ رحلات تسيرها مصر للطيران أسبوعيًا إلى نيويورك على طائراتها البوينج B777-300ER.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم