مصر للطيران تطرح ٢٠٪‏ تخفيضًا على تذاكر السفر إلي عدة دول

في إطار حملاتها التسويقية المتنوعة التي طرحتها مصر للطيران مؤخرًا للاستمتاع بفترة أجازات رأس السنة ومنتصف العام الدراسي، طرحت شركة مصر للطيران تخفيضًا قدره ٢٠٪،‏ على عدد من المدن الهامة بشبكة خطوطها الجوية، والتي تضمنت بعض مدن الشرق الأقصى مثل بكين، جوانزو، بومباي بالإضافة إلى نيويورك، صرح بذلك صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

ومن جانبه صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن هذا العرض يأتي في إطار السياسة التنشيطية التي تتبعها الشركة مؤخرًا على بعض الخطوط والنقاط التي تصل إليها، ووفقًا لسياسة العرض والطلب، وقال إن العرض الجديد يشمل رحلات الشركة التي تبدأ من القاهرة إلى كل من بكين وجوانزو وبومباي ونيويورك، وذلك على بعض شرائح الدرجة السياحية، حيث يمكن للركاب الحجز على هذه الدرجات اعتبارًا من ٢٠ يناير الجاري، على أن يكون بداية السفر في منتصف فبراير وحتى يونيو ٢٠١٧.

والجدير بالذكر، أن مصر للطيران تسير رحلة يوميًا إلى جوانزو على طائراتها البوينج B777-300ER، و٣ رحلات أسبوعيًا إلى بكين على طراز الأيرباص A330-200، كما تسير ٤ رحلات أُسبوعيًا إلى بومباي على طراز البوينج B737-800، هذا بالإضافة إلى ٥ رحلات تسيرها مصر للطيران أسبوعيًا إلى نيويورك على طائراتها البوينج B777-300ER.