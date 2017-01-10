بالفيديو..«لا لا لاند» يتصدر القائمة النهائية للأفلام المتنافسة على جوائز «البافتا»

كتب_مصطفى حمزة

أعلنت الأكاديمية البريطانية للأفلام القائمه النهائيه للاعمال المتنافسه جوائز البافتا، والتى من المقرر الكشف عن الفائزين بها فى الحفل المقام يوم الأحد 12 فبراير المقبل. ويتنافس على جائزة أفضل فيلم 5 أعمال ،وهى ”لا لا لاند_LA LA LAND””،”الزائرون_ARRIVAL”،”ضوء القمر_”MOONLIGHT”،”دانييل بلاك_Daniel Blake”،”وعلى شاطىء مانشيستر_Manchester by the Sea”.

وجائزة أفضل ممثلة فتتنافس عليها “ميريل ستريب”،”إيما ستون”،”نتالى بورتمان”،و”ايميلى لونت”. بينما يتنافس على جائزة أفضل ممثل كل من ،”راين جوسلينج”،”فيجو مورتن سين”،”جاسى أفليك”،”اندرو جارفيلد”،و”جاك جلينهال”. ودخلت “نيكول كيدمان” سباق التنافس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة ،ومعها “”فالا ديفيز”،”ناعومى هارييس”،”ميشيل وليامز”،و”هيالى سكويرز”.

وتشهد جائزة أفضل ممثل مساعد منافسه بين كل من “هيو جرانت”،”ماهر سالا على”،”ادريان تيلور”،”داى باتل”و”جيف بريدجز” " frameborder="0"> ++++