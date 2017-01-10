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ضبط أموال ومواد مخدرة مع 5ركاب قبل سفرهم الي السعودية والصين

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ضبط أموال ومواد مخدرة مع 5ركاب قبل سفرهم الي السعودية والصين ضبط أموال ومواد مخدرة مع 5ركاب قبل سفرهم الي السعودية والصين

مطار القاهرة الدولي

 

تمكنت شرطة مطار القاهرة الدولي، من ضبط عدة قضايا أموال ومخدرات قبل تهريبها إلى الخارج، حيث ضبط راكب حاول تهريب قطعتين حشيش إلى جدة على رحلة الخطوط ، كما تم ضبط راكب أخر حاول تهريب 7 قطع حشيش و ٣٦٥٠ قرص ترامادول، و150 شريط من عقار الزانكس المخدر بإجمالى 1500 قرص، وتم ضبط المخدرات أمام اللواء أيمن عبد الفتاح نائب مدير أمن المطار مخبأة داخل حزام طبى أسفل طيات ملابسه.

كما تم ضبط راكب أخر حاول تهريب 164 قرص من الترامادول المخدر إلى الرياض على رحلة للطيران، وعلى رحلة طيران الخليج تم ضبط راكب حاول تهريب 70 ألف جنيه مصرى إلى البحرين.

وفى واقعة أخرى على رحلة مصر للطيران، تم ضبط راكب حاول تهريب 15 ألف دولار إلى جوانزو، تم ضبط المضبوطات أمام العميد زينهم شوري مدير إدارة التامين بالمطار مخبأة داخل جيب سرى بالحقيبة الخاصة به.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بالغاء سفر الركاب واتخاذ الإجراءات القانونية معهم وإحالتهم للنيابة.

 

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