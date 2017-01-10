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تأجيل محاكمة العادلى وآخرين فى فساد الداخلية لجلسة 31 يناير للمرافعة

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تأجيل محاكمة العادلى وآخرين فى فساد الداخلية لجلسة 31 يناير للمرافعة تأجيل محاكمة العادلى وآخرين فى فساد الداخلية لجلسة 31 يناير للمرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي و آخرين، في القضية المعروفة بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية”، لجلسة 31 يناير المقبل، للمرافعة.

وطلبت المحكمة من النيابة العامة، تقديم ما يفيد رسميًا وفاة المتهمين الرابع و السادس، مع استمرار التدابير الاحترازية.

وكان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت”.

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