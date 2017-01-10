وزير الخارجية يتوجه للعاصمة الألمانية برلين في زيارة توطيد العلاقات الأربعاء

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح الأربعاء، إلي العاصمة الألمانية برلين في زيارة تستغرق يومين.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سوف يلتقى خلال زيارته إلى برلين بعدد كبير من المسئولين بالحكومة الألمانية والبرلمان (البوندستاج)، حيث تم إعداد برنامج زيارة كثف ومتكامل بالتعاون مع السفارة المصرية فى برلين، يعكس العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا وحرص الجانبين علي إعطائها دفعة قوية في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

أوضح أبو زيد، أنه من المقرر أن يلتقي سامح شكرى مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، ومستشار الأمن القومي الألماني كريستوف هويسجن، ووزير الداخلية توماس ميزييه، ووزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة زيجمار جابرييل، بالاضافة الى وزير النقل والبنية التحتية الكسندر دوبرينت، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي جيرد مولر، وفولكر كاودر زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني، وإيديلجارد بولمان نائبة رئيس البرلمان الألماني.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة تمثل تجسيدا عمليا للرؤية المصرية بضرورة الانفتاح علي الشركاء الرئيسيين، بهدف التشاور حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأن طبيعة اللقاءات المقررة رغم قصر مدة الزيارة تعكس التقدير الألماني لمصر كشريك إقليمى هام تتطلع الى توثيق علاقتها به. .

وأضاف المتحدث بأن وزير الخارجية سوف يستعرض خلال لقاءاته المواقف المصرية من الأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والقضية الفلسطينية، شارحا مرتكزات الدور المصري الذي يقوم علي ضرورة التوصل إلي تسويات سياسية لهذه الأزمات بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، وأهمية إتاحة الفرصة للشعوب للتعبير عن إرادتها دون تدخلات او إملاءات خارجية، ومحورية دور الدولة ومؤسساتها الوطنية فى مواجهة انتشار ظاهرة التنظيمات والميليشيات وانحسار دور الدولة الوطنية.