نظر تجديد حبس معاون «الأميرية» و3 أمناء شرطة بقضية مجدى مكين 16 يناير المقبل

حددت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، جلسة 16 يناير الجارى، لنظر تجديد حبس الضابط كريم مجدى و٣ أمناء شرطة بتهمة تعذيب وقتل مجدى مكين داخل قسم الأميرية.

وقرر قاضى المعارضات، فى وقت سابق، تجديد حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة للمتهمين 3 اتهامات، وهى: تعذيب أفضى إلى الموت، والتزوير فى محضر الواقعة، والإضرار العمدى بجهة عملهم (وزارة الداخلية).

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعى، الذى أكد تعرض مجدى مكين للتعذيب، وأيد أقوال زملاء مجدى مكين فى التحقيقات أن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية فى الوصلات العصبية بالنخاع الشوكى، نتج عنه حدوث جلطات فى الرئتين، وتسببت فى وفاته.‏