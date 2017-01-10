أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نظر تجديد حبس معاون «الأميرية» و3 أمناء شرطة بقضية مجدى مكين 16 يناير المقبل

Google+ Print
نظر تجديد حبس معاون «الأميرية» و3 أمناء شرطة بقضية مجدى مكين 16 يناير المقبل نظر تجديد حبس معاون «الأميرية» و3 أمناء شرطة بقضية مجدى مكين 16 يناير المقبل

مجدى مكين

حددت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، جلسة 16 يناير الجارى، لنظر تجديد حبس الضابط كريم مجدى و٣ أمناء شرطة بتهمة  تعذيب وقتل مجدى مكين داخل قسم الأميرية.

وقرر قاضى المعارضات، فى وقت سابق، تجديد حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة للمتهمين 3 اتهامات، وهى: تعذيب أفضى إلى الموت، والتزوير فى محضر الواقعة، والإضرار العمدى بجهة عملهم (وزارة الداخلية).

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعى، الذى أكد تعرض مجدى مكين للتعذيب، وأيد أقوال زملاء مجدى مكين فى التحقيقات أن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية فى الوصلات العصبية بالنخاع الشوكى، نتج عنه حدوث جلطات فى الرئتين، وتسببت فى وفاته.‏

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا