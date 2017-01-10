وزير الإنتاج الحربى: واجهنا الخسائر بزيادة الإنتاج بدلا من المساس بالأجور

كتب على عبد الرحمن

هنأ اللواء دكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، العاملين بالعام الجديد كما هنأ الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مضيفًا أنه سعيد جدًا بالمشاركة فى لقاء أسرة الإنتاج الحربى.

وأضاف العصار خلال كلمته باحتفالية يوم التميز لتكريم العاملين المتميزين، اليوم الثلاثاء، أنه فضل أن يمر عام على تعيينه وزيرًا للإنتاج الحربى لاستعراض إنجازات عام 2015/2017.

وتابع قائلاً: "كان للرئيس الراحل جمال عبد الناصر الفضل فى أن تبدأ هذه المنظومة عملاقة، ويتميز الانتاج الحربى بأنه مؤسسة الفرص والتحديات.. والفرص تتمثل فى معدات وآلات وخطوط انتاج ذات كفاءة عالية وقوة بشرية مدربة، والتحديات منها أنه فى عام 2015 مرتبات الانتاج الحربى 2 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى خلل فى الهياكل المالية، وخسائر فى بعض الشركات بمعنى أنه لو أننا ننتج منتج مثلاً بـ 100 فنحن ندفع أجور 200 وهو خسارة بالغة".

وتابع قائلاً: "لا يمكن المساس بالأجور، لكن كان الحل فى زيادة الانتاج، وهذا كان الشاغل الأكبر للوزارة، والهيئة، وبذلنا جهدًا كبير، وفى نهاية العام حققنا نتائج جيدة مقارنة بعام 2014/2015".

واستطرد قائلاً: "الانتاج المدنى عمل على محورين الأول التوسع والثانى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، وإصلاح الاقتصاد المصرى، وزيادة ناتج الإجمالى المحلى، ولذا ركزنا على التعاون مع كافة الجهات المعنية فى مصر، وأجرينا بروتوكولات تعاون مع ٤٠ جهة بينهم ٢١ وزارة وعدد من المحافظات والجامعات ومشيخة الأزهر وشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وصندوق تحيا مصر، والصندوق الاجتماعى... وغيرها".

وواصل وزير الدولة للإنتاج الحربى حديثه قائلاً: "كل هذه البروتوكولات تصب قطعًا فى إطار تنمية الاقتصاد المصرى، والنهوض بقطاع الانتاج".. لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لإنشاء عدد من المصانع مثل مصنع انتاج أمصال انفلونزا الطيور ومصنع سرنجات وغيرها من المصانع.

وأوضح أن الوزارة بدأت فى إعادة هيكلة بعض الشركات بالتعاون مع وزارة التخطيط وبالاستعانة بالخبرات المصرية فى هذا المجال، كما استحدثت وظيفة مساعدين فى مجال القوة البشرية.