دولة الإمارات تعلن استراتيجيتها للطاقة للعقود الثلاثة المقبلة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على حسابه في موقع "تويتر" إن دولة الإمارات أعلنت خطتها للطاقة خلال الثلاث عقود المقبلة والتي توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

وأضاف سموه: "خطتنا للطاقة تستهدف مزيجا من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة وسنستثمر 600 مليار درهم حتى 2050 لضمان استدامة نمونا الاقتصادي. استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك 40% ، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى 2050.

وختم سموه: معادلة الطاقة المستهدفة في 2050: 44% للطاقة النظيفة، و 38% للغاز، 12٪ للفحم الأخضر و 6% طاقة نووية. من لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل، والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة.