«اقتصادية أبوظبي» تصادر 500 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة بقيمة 15 مليون درهم

صادرت دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي 500 الف قطعة غيار سيارات مقلدة ومغشوشة في مدينة العين تصل قيمتها السوقية 15 مليون درهم وذلك في أكبر ضبطية من نوعها في مجال الغش التجاري.

وتم ضبط القطع المقلدة والمغشوشة في مستودع كبير بالعين بعد تقصي وتحري مفتشي الدائرة بالتنسيق مع ممثلي أصحاب العلامات التجارية.

وحددت الدائرة عقوبة المنشأة والمستودع في مدينة العين والتي تم ضبط قطع غيار السيارات فيها بالاغلاق مع اتلاف قطع الغيار المغشوشة.

ودعت الدائرة المستهلكين لتحري الدقة اللازمة عند شراء قطع غيار السيارات والإبلاغ عن حالات الغش والتقليد على الرقم 800555 حفاظا على السلامة.