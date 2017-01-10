وفد روسى يزور مصر للتأكد من تفعيل «بصمة العين» قبل عودة الرحلات غدًا

قالت وزارة النقل الروسية اليوم، إنه سوف يتم إرسال وفد من الخبراء، غدًا، إلى مصر للتأكد من الإجراءات الأمنية فى مطارى الغردقة وشرم الشيخ.

ووفقاً لوكالة أنباء روسيا، فكانت آخر طلبات الجانب الروسى لعودة الرحلات إلى مصر التى توقفت عقب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء فى 31 أكتوبر 2015، وراح ضحيتها 224 شخصًا، هو تركيب أجهزة بصمة العين “البصمة البيومترية”، وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية “سعيد محروس”، تزويد أبواب دخول العاملين بمطارى شرم الشيخ والغردقة بأجهزة البصمة البيومترية، وجارى تزويد الأنظمة الخاصة بها بكل المعلومات الخاصة بالعاملين الذين يسمح بترددهم على الصالات والدائرة الجمركية ومهبط الطائرات.

ومن المقرر أن تصل أجهزة البصمة البيومترية لمطار القاهرة الدولى من ألمانيا الخميس 12 يناير، على أن تبدأ الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى تركيبها على أبواب دخول العاملين بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولى فور وصولها، فيما عقد وزير الطيران المدنى سلسلة لقاءات مع المسئولين الروس التقى خلالها وزير الطيران كبار المسئولين الروس، وأجرى العديد من المباحثات والاستماع لمطالب الجانب الروسى، وعملت الوزارة خلال الفترة الأخيرة على تطوير تأمين المطارات المصرية بتكلفة وصلت إلى 43 مليون دولار لتوفير تلك المطالب.

وتتلخص مطالب الجانب الروسى فى “توفير كاميرات ذات سعة تخزينية لمدة 30 يومًا، ليتمكن من خلالها فرق التفتيش الروسية الاطلاع على شرائط التخزين، واستطاعت الوزارة توفيرها كما تم تحديث الكاميرات الموجودة حاليًا فى بعض المطارات ذات السعة التخزينية 7 أيام فقط، بجانب إحكام الرقابة على أماكن دخول البضائع إلى الطائرات من المنافذ المخصصة لذلك، كما تضمنت أيضا الاستعانة بشركة أمن خاصة للتفتيش على الأبواب.

كما تضمنت المطالب “مشاركة رجال أمن روس فى إجراءات التفتيش للطائرات المتجهة إلى روسيا”، وسيتم الاحتكام للاتفاقات الأمنية الثنائية بين البلدين، وفقا للقوانين الدولية والمنظمات الدولية، بخلاف دراسة طلب روسيا بتخصيص صالة خاصة لها عند زيادة الرحلات بالغردقة.