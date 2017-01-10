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السيسى يلتقى رئيس جنوب السودان لبحث سبل التعاون بين البلدين

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السيسى يلتقى رئيس جنوب السودان لبحث سبل التعاون بين البلدين السيسى يلتقى رئيس جنوب السودان لبحث سبل التعاون بين البلدين

أرشيفية

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية فى الجديدة، وفور استقباله عقدت جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل التعاون بين البلدين، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.

وكان سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، قد وصل القاهرة، أمس، قادمًا على رأس وفد فى زيارة تستغرق 3 أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الإفريقية.

ويلتقى رئيس جنوب السودان خلال زيارته أيضا مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وجنوب السودان، والاستفادة من الخبرات المصرية فى كل المجالات، لرفع كفاءة الكوادر الجنوبية مع بحث آخر التطورات على الساحة الأفريقية خاصة فى دول حوض النيل والقرن الأفريقى.

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