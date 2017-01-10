«الكهرباء» تسعى لإضافة 21 جيجا للشبكة القومية بحلول 2021

(أ.ش.أ)

صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الوزارة تسعى لإضافة نحو 21 جيجا للشبكة القومية بحلول عام 2021، مشيرًا، إلى أن الوزارة تمكنت مؤخرًا من تحقيق فائض في الإنتاج، بعد أن كانت تعمل خلال السنوات السابقة بدون إحتياطي.

وأضاف، أن الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين في سد فجوة الاستهلاك، بعد تنفيذ المشروعات الثلاثة الكبرى في العاصمة الإدارية، والبرلس وبني سويف، والذين سيضيفوا للشبكة بحلول شهر مايو عام 2018، نحو 14400 ميجا، والتي بدأت وحداتهم في الدخول على الشبكة تباعًا.

وأكد، وجود 2400 ميجا، من إنتاج هذه المشروعات في الشبكة بالفعل بنهاية عام 2016، مضيفًا أنه يوجد حاليًا مشروعات أخرى فيما يتعلق بالإنتاج يتم تنفيذها حالياً، حيث يتم رفع كفاءة المحطات العاملة بنظام “الدورة البسيطة” وتحويلها للعمل “بنظام الدورة المركبة”، وهو النظام الذي يتيح الانتاج بثلث القدرة الحالية بدون وقود إضافي.

وأشار، إلى العمل على تحويل “محطة غرب أسيوط، ومحطة غرب دمياط، وغرب دمياط 2″، لنظام الدورة المركبة، وإضافة نحو 1000 ميجا دون وقود إضافي، بجانب مشروع آخر يضيف 1350 ميجا للشبكة في جنوب حلوان.