أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«داعش» يفجر جسرين على نهر «دجلة» لمنع تقدم القوات العراقية

Google+ Print
«داعش» يفجر جسرين على نهر «دجلة» لمنع تقدم القوات العراقية «داعش» يفجر جسرين على نهر «دجلة» لمنع تقدم القوات العراقية

داعش

(أ.ش.أ)

فجر تنظيم داعش الإرهابي جسرين على نهر “دجلة”، يربطان شطري مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، لمنع القوات المسلحة العراقية من استخدامهما في العبور إلى الساحل الأيمن للمدينة.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أنه أثناء تقدم القوات العراقية وتحقيق المزيد من الانتصارات على داعش في الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، واقترابها من ضفة نهر دجلة، فجر داعش الجسر الخامس والجسر الحديدي القديم من جهة الساحل الأيمن للموصل، والذي يسيطر عليه التنظيم لمنع وإعاقة القوات من استخدامهما في العبور للساحل الأيمن.

وبذلك يرتفع عدد الجسور التى فجرها داعش على نهر دجلة بالموصل إلى 3 من إجمالي 5 جسور سبق أن استهدفها طيران التحالف الدولي بشكل جزئي يسمح بالإصلاح.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا