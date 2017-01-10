«داعش» يفجر جسرين على نهر «دجلة» لمنع تقدم القوات العراقية

(أ.ش.أ)

فجر تنظيم داعش الإرهابي جسرين على نهر “دجلة”، يربطان شطري مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، لمنع القوات المسلحة العراقية من استخدامهما في العبور إلى الساحل الأيمن للمدينة.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أنه أثناء تقدم القوات العراقية وتحقيق المزيد من الانتصارات على داعش في الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، واقترابها من ضفة نهر دجلة، فجر داعش الجسر الخامس والجسر الحديدي القديم من جهة الساحل الأيمن للموصل، والذي يسيطر عليه التنظيم لمنع وإعاقة القوات من استخدامهما في العبور للساحل الأيمن.

وبذلك يرتفع عدد الجسور التى فجرها داعش على نهر دجلة بالموصل إلى 3 من إجمالي 5 جسور سبق أن استهدفها طيران التحالف الدولي بشكل جزئي يسمح بالإصلاح.