بالصورة .. أول مشهد بين الزعيم ومي عمر في «عفاريت عدلي علام»

نشرت الفنانة الشابة مي عمر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعها بالزعيم عادل إمام، خلال كواليس تصوير أولى مشاهدها أمامه في مسلسل “عفاريت عدلي علام”.

وعبرت “مي” عن سعادتها بالوقوف أمام الفنان الكبير لأول مرة من خلال عمل فني، مؤكدة أنها كانت تحلم دائمًا بالتمثيل أمام الزعيم، وهو ما تحقق الآن.

يأتي اختيار مي عمر، لأداء أحد أدوار البطولة أمام الزعيم بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الأسطورة” مع الفنان محمد رمضان.

يذكر أن، مسلسل “عفاريت عدلي علام”، بطولة عادل إمام ومي عمر وغادة عادل ولطفي لبيب وهالة صدقي، ومن تأليف يوسف معاطي ومن إخراج رامي إمام، ومن المقرر عرضه في رمضان 2017.