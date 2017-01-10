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تعرف على أمنية اللبنانية يارا في العام الجديد باللغة اليابانية

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المطربة يارا

المطربة يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا، صورة لها وهي تقوم بالهمس فى أذن أحد التماثيل الشهيرة لتخبره بأمنيتها في العام الجديد، حيث علقت عليها قائلة : “وهي دي أمنيتي في العام الجديد اللي وشوشتو إياها لهالشبّ الحلو ان شاء الله  ما يخبّركم ياها لتحزروها 私は今年の私の人生の愛を見つけることを願って います ياللي بيعرف ياباني راح يفهمني”.

وتفاعل الجمهور معها  سريعًا، من خلال ترجمة الجملة التى كتبتها يارا باللغة اليابانية وتعني” أتمنى أن أجد حب حياتى فى هذا العام”.

وكانت يارا، قد صرحت مؤخرًا  بأحد البرامج التليفزيونية، أنها تفكر جدياً عندما تتزوج ألا تقيم حفل زفاف، ولن ترتدي فستان زفاف، فربما سيكون الجينز هو اختيارها الأمثل، وإنها لا تهتم بأي تفاصيل غير أنها تكون هي السعيدة في هذا اليوم وليس الناس.

 

 

 

 

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