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السيطرة على حريق نشب داخل ورشة موبيلا بمركز نجع حمادى

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السيطرة على حريق نشب داخل ورشة موبيلا بمركز نجع حمادى السيطرة على حريق نشب داخل ورشة موبيلا بمركز نجع حمادى

>قنا – وائل محمد

نجحت قوات الحماية المدنية بقنا فى السيطرة على حريق نشب فى إحدى ورش الموبيليا بقرية أولاد نجم، التابعة لمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى اخطارا من العميد سامح نسيم مدير الحماية المدنية بقنا يفيد نشوب حريق داخل ورشة موبيليا، تسبب فى احتراق غرفة نوم كاملة، وأنترية ومطبخ بالإضافة إلى احتراق ألواح خشبية، وتم الدفع بـ 3سيارات للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها لمحتويات الورشة.

 

تم تحرير محضر بالواقعه للعرض على النيابة ومباشرة التحقيق وانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق.


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