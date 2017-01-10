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ضبط ترزي يتاجر في النقد الأجنبي بـ«قنا»

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ضبط ترزي يتاجر في النقد الأجنبي بـ«قنا» ضبط ترزي يتاجر في النقد الأجنبي بـ«قنا»

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط ترزي بمركز الوقف لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي وبحوزته 9 آلاف و300 دولار و52 ألفا و400 ريال سعودي و8 آلاف جنيه مصري.

وكان العميد محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، قد تلقي إخطارًا من الرائد محمود فكري رئيس غرفة العمليات، يفيد بورود معلومات بقيام ترزي يدعى “صبحي.ز.ع.ا”، 51 عامًا، مقيم بناحية أبومناع بمركز دشنا، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وبتقنين الإجراءات تمكن العميد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث بنجع حمادي والنقيب محمود موسي معاون مباحث مركز الوقف، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة له بمركز الوقف وبحوزته 9 آلاف و300 دولار و52 ألفًا و400 ريال سعودي و8 آلاف جنيه مصري داخل كيس بلاستيك.

وبمواجهته أقر المتهم بحيازته للمبالغ المضبوطة بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية،  فحرر المحضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق .

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