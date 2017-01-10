غلق 667 حضانة بدون تراخيص بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية غلق 667 حضانة غير مرخصة بنطاق ، وذلك لعدم التزام أصحابها باشتراطات فتح الحضانات وممارسة عملها طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذه الشأن وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ قرارات الغلق الصادرة لتلك الحضانات الغير مرخصة.

وكان علي عبدالرحمن مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية قد تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية لاستصدار قرار غلق لعدد 667 حضانة غير مرخصة بنطاق دائرة المحافظة شملت " 33 حضانة بمركز مشتول السوق و26 حضانة بالعاشر من رمضان و3 حضانات بمدينة القنايات و44 حضانة بمركز الحسينية و 75 حضانة بمنيا القمح و14 بفاقوس و39 بههيا و1 بالإبراهيمية و26 بكفر صقر و41 بأبو حماد و 26 بأولاد صقر و178 ببلبيس و92 بديرب نجم و1 بالقرين و68 بالزقازيق " .

وأوضح محافظ الشرقية أن فتح الحضانات يتم من خلال مراعاتها لإشتراطات محددة منها تقييم أعمال النشاط بناءاً على تقرير فني والمتابعة الدورية مع مسئولي الدفاع المدني والإسكان للتأكد من سلامة المبنى وتأمين المقرات ضد الحرائق مؤكداً أنه في حالة اكتشاف مخالفات جسيمة أثناء مدة الترخيص الممنوحة للنشاط يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسحب الترخيص .

ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعي بحصر ومراجعة التراخيص للحضانات القائمة ومن جانبه أوضح علي عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الإجتماعي أن تنفيذ قرار الغلق للحضانات الغير مرخصة مسئولية رؤساء المراكز والمدن والأحياء مشيراً إلى أن الاشتراطات اللازمة لفتح الحضانات أن تكون دور أرضي ولا تقل مساحة المبنى عن 100 متر ومراعاة إشتراطات المسافة بأن تكون 500 متر من كل حضانة وأخرى وأن تتسع للألعاب ليتمكن الأطفال من ممارسة الرياضة وقضاء يوم ترفيهي جميل.