تباين سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الـ 4 الكبرى

(أ.ش.أ)

تباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك الأربعة الكبرى “الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي”، اليوم الإثنين، وطبقًا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي 18.2 جنيه للشراء، والبيع 18.3 جنيه، مقابل 18 جنيها للشراء و18.15جنيه للبيع أمس.

وفي بلغ سعر الدولار فى بنك مصر، للشراء 18.21 جنيه، والبيع 18.3 جنيه، مقابل 18.01 جنيه، والبيع 18.16 جنيه أمس، وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار للشراء 18.26 جنيه ، والبيع 18.41 جنيه، مقابل 18 جنيها للشراء، و18.16 جنيه للبيع أمس.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 18.26 جنيه للشراء، والبيع 18.36 جنيه، مقابل 18.05 جنيه للشراء، والبيع 18.2 جنيه أمس.