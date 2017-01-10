وصول و سفر 1724 راكبًا و تداول 481 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أكد ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم الاثنين، لاستقبال العبارة مسرة، وعلى متنها 294 راكبا و 15 سيارة و 6 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 40 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 38 شاحنة و 11 راكب و السفينة الحسين و على متنها 9 شاحنة و 9 راكب .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة و على متنها 137 راكب و 24 سيارة و 6 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 81 شاحنة و 81 راكبًا، فيما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 632 راكبا و 17 شاحنة و 23 سيارة و السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 69 شاحنة و السفينة الحسين وعلى متنها 41 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 101 شاحنة و 101 راكب.

ويستعد ميناء نويبع اليوم الثلاثاء، لاستقبال العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 233 راكبا و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 8 براد و5 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 153 راكب و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 12 براد و 3 تريلا فيما غادرت العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 73 راكب و 1 سيارة و 1 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 26 براد و 19 تريلا و 1254 طرد سمك.