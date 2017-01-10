أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«العدل»: إنشاء نيابتين ونقل ثالثة إلى مركز ملوي الجزئية بالمنيا

Google+ Print
«العدل»: إنشاء نيابتين ونقل ثالثة إلى مركز ملوي الجزئية بالمنيا «العدل»: إنشاء نيابتين ونقل ثالثة إلى مركز ملوي الجزئية بالمنيا

وزارة العدل

أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، القرار رقم 11300 لسنة 2016، بإنشاء نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة، تتبع نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة، ويكون مقرها بمجمع محاكم المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

كما نص القرار على إنشاء نيابة مرور شرم الشيخ الجزئية، والتى تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية، ويكون مقرها بوحدة مرور شرم الشيخ، التى تقع على طريق المؤدي إلى دهب وهى تختص بقضايا المرور.

ويتم نقل نيابة مركز ملوى الجزئية ومأمورية استئناف ملوى التابعتين لنيابة جنوب المنيا الكلية، الى مجمع محاكم ملوى.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا