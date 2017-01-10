«العدل»: إنشاء نيابتين ونقل ثالثة إلى مركز ملوي الجزئية بالمنيا

أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، القرار رقم 11300 لسنة 2016، بإنشاء نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة، تتبع نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة، ويكون مقرها بمجمع محاكم المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

كما نص القرار على إنشاء نيابة مرور شرم الشيخ الجزئية، والتى تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية، ويكون مقرها بوحدة مرور شرم الشيخ، التى تقع على طريق المؤدي إلى دهب وهى تختص بقضايا المرور.

ويتم نقل نيابة مركز ملوى الجزئية ومأمورية استئناف ملوى التابعتين لنيابة جنوب المنيا الكلية، الى مجمع محاكم ملوى.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم.