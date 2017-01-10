«وزير الدفاع» فى لقاء قادة الأفرع الرئيسية: نسعى لامتلاك أحدث نظم التسليح

واصل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى لقاءاته الدورية بأبطال ومقاتلوا القوات المسلحة حيث التقي عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود الأفرع الرئيسية وعدد من القيادات، عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

بدأت مراسم اللقاء بالوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب، ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة واعتزازه بالدور الذي يقوم به أبطال ومقاتلي القوات المسلحة الذين يثبتون كل يوم العقيدة الراسخة للمقاتل المصري بالنصر أو الشهادة في سبيل الوطن، كما أعرب القائد العام عن تعازيه لضحايا العملية الإرهابية الاخيرة التى أسفرت عن استشهاد واصابة عدد من رجال الشرطة خلال الهجوم الارهابى الذى استهدف نقطتي الارتكاز الأمنى بمدينة العريش بشمال سيناء.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة ماضية بخطي ثابتة لتنفيذ إستراتيجيتها الطموحة نحو التطوير والتحديث لامتلاك أحدث المنظومات القتالية بالأفرع الرئيسية والقيادات والهيئات التخصصية للقوات المسلحة، بفضل جهود القيادة السياسية التي تضع علي رأس اولوياتها الارتقاء بالقوات المسلحة وتطويرها باعتبارها الدعامة القوية التي تحمي مصر والمنطقة.

ووجه تحية إعزاز وتقدير لأبطال ومقاتلوا القوات المسلحة بنطاق الجيش الثالث الميدانى لما حققوه من نجاح فى التصدى بكل البسالة والصمود لإحباط محاولة الهجوم الإرهابى الذى إستهدف عدد من نقاط التأمين، وأشاد بالانضباط العالي وعقيدة الإنتباه لأبطال ومقاتلوا القوات المسلحة والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى فى تنفيذ ما يسند إليها من مهام للدفاع عن الوطن وحماية مقدرات الشعب المصري ومنع أى محاولة تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره.

وهنأ القائد العام رجال القوات البحرية بافتتاح قيادة الإسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وما تضمنة من أحدث المنظومات والوحدات القتالية التي تمكنها من إحكام سيطرتها الكاملة علي المياة الإقليمية ومسرح العمليات البحري بنطاق البحر الأحمر، لافتًا إلي التطور الذي تشهدة مختلف أفرع القوات المسلحة وامتلاك أحدث الأسلحة والمعدات بما يعزز قدرة وجاهزية القوات المسلحة على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف، مشيرًا إلي أن بناء الفرد المقاتل مهاريًا وبدنيًا وامتلاكه للروح القتالية والمعنوية العالية يمثل القدرة الحقيقية للجيش المصري في تأمين حدود الدولة وإقتلاع جذور التطرف والإرهاب.

وأدار القائد العام حوارًا مع مقاتلوا القوات المسلحة إستعرض خلالة آخر المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية وانعكاساتها علي الأمن القومي المصري، والمخاطر والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط، مشددًاعلي ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي، ومواصلة العلم والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور المستمر في نظم القتال الحديثة، وتحقيق التواصل الكامل مع المرؤسين وتوعيتهم من الحملات التي تستهدف الإساءة لمصر وقواتها المسلحة.

وحضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.