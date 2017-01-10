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إبراهيم عيسى عن فيلم «مولانا»: عمل روائي سحري

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إبراهيم عيسى عن فيلم «مولانا»: عمل روائي سحري إبراهيم عيسى عن فيلم «مولانا»: عمل روائي سحري

ابراهيم عيسي

أكد الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم “مولانا”، أن الفيلم عمل روائي سحري وبه أرواح أخرى تتشارك وزوايا ورؤى من لحم ودم، وهو ما يصنع الفيلم، معبرًا عن جموع العاملين فيه بما فيه عامل الإضاءة، وكل هذا يمر من خلال شخصية رئيسية، مشيرًا إلى أن حاتم الشناوي – بطل الشخصية الرئيسية في الفيلم، أكثر من شخصية لدعاة مشاهير.

وأوضح عيسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، أن عمرو سعد قمر ساطع ومتألق، موضحًا أنه من اللحظة الأولى يعلم المحاور التي سيتم العمل عليها من الرواية وأنه كان يدرك أن الفيلم لا يمكن أن يعبر عن الرواية بشكل كامل، لأن كل قارئ يفهم بفكره أما الفيلم فيه فكر واضح.

وتابع، أن عمرو سعد عملة نادرة في السينما المصرية، لأنه من نفس نسيج أحمد زكي، وأتصور أننا أمام مشهد عظيم في الفيلم بسبب الحضور الرائع للمصريين في الفيلم وكل حفل في السينما ينتهي بتصفيق، وأرى أن دور حاتم الشناوي بداية أدوار أروع لعمرو سعد ليسترد قيمته الحقيقية التي غفل عنها البعض.

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