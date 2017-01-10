بالصور.. ليلة سقوط أخطر لصة ارتكبت 27 جريمة سرقة باستخدام "باروكة"

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات وقائع سرقات تعرضت لها أشهر المطاعم والمتاجر والمحال المعروفة بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة.

وتبين أن ربة منزل تستخدم باروكة فى تنفيذ جرائم السرقات بقصد التنكر وتضليل رجال الشرطة، لكن رجال مباحث مصر الجديدة تمكنوا من ضبطها وتبين أنها وراء ارتكاب 27 حادث سرقة لكبرى المتاجر، وتم بارشادها ضبط كميات كبيرة من المسروقات وإعادتها لاصحاب المحال التجارية.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تمر بشارع المرغنى، واشتبهت فى إحدي السيدات بحوزتها حقيبة بلاستكية سوداء اللون وباستيقافها تبين أنها "سناء ص ن" 36 سنة، ربة منزل ومقيمة بأبو النمرس، والسابق اتهامها في 9 قضايا أخرها 11339 لسنة 2013م مدينة نصر أول" سرقة وسائل نقل "وعثر بداخل الحقيبة على " مبلغ 31,400 جنيه ، و 105 ألف وان كورى ، و215 يوان صينى ، وهاتف محمول، و 2 مفك كبير الحجم، وباروكة شعر. وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تمر بشارع المرغنى، واشتبهت فى إحدي السيدات بحوزتها حقيبة بلاستكية سوداء اللون وباستيقافها تبين أنها "سناء ص ن" 36 سنة، ربة منزل ومقيمة بأبو النمرس، والسابق اتهامها في 9 قضايا أخرها 11339 لسنة 2013م مدينة نصر أول" سرقة وسائل نقل "وعثر بداخل الحقيبة على " مبلغ 31,400 جنيه ، و 105 ألف وان كورى ، و215 يوان صينى ، وهاتف محمول، و 2 مفك كبير الحجم، وباروكة شعر.

وبمناقشتها عن المضبوطات اعترفت امام المقدم سمير مجدى رئيس مباحث مصر الجديدة، والرائد محمد مصطفي معاون مباحث القسم، بسرقتها من داخل إحدى الشركات في شارع النزهة، باسلوب" كسر الباب " والتنكر باستخدام باروكة الشعر المضبوطة بحوزتها بهدف تضليل أجهزة البحث في التوصل إليها من خلال كاميرات المراقبة التي قد تكون رصدت تحركاتها .

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها انها قامت بفك مفصلات الخزينة الخاصة بالشركة باستخدام المفكات المضبوطة بحوزتها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، وأمكن التوصل للمجني عليه "ايمن م ف" 46 سنة، مالك الشركة، وباستدعائه تعرف علي المضبوطات واتهمها بالسرقة وأفاد بأنه لم يكن قد اكتشف السرقة بعد.

ومن خلال توجيهات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بتطوير مناقشة المتهمة للتوصل لما ارتكبته من حوادث أخرى، في ضوء ما أسفر عنه الفحص الأولي والاسلوب الإجرامي التي تستخدمه المتهمة، كلف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، العميد نبيل سليم رئيس مباحث قطاع الشرق، لتطوير مناقشتها في ضوء البلاغات التي تم ارتكابها بذات الاسلوب وتفريغ كاميرات المراقبة بمحال إرتكاب تلك الوقائع.

واعترفت المتهمة أنها وراء ارتكاب 27 واقعة سرقة بذات الأسلوب بمناطق (النزهة – مصر الجديدة – مدينة نصر) وجاء ابرزها سرقة مبلغ 50 ألف جنيه من داخل محل فى أرض الجولف، وشاشة تليفزيون ومبلغ 3000 جنيه من داخل محل أخر بنفس المنطقة، وسرقة مبلغ 500 جنيه من داخل مطعم بمدينة نصر، وشاشة جهاز كمبيوتر " لاب توب "، خلاط من داخل معرض سيارات بمدينة نصر، وسرقة شاشة ومبلغ 3000 جنيه من داخل مطعم بمدينة نصر.

كما اعترفت المتهمة بسرقة كمية من الملابس من داخل محل للملابس الجاهزة بمدينه نصر و و 5 شاشات كمبيوتر وكمية من المفارش من داخل شركة بمدينة نصر ، ومبلغ 8000 جنيه من داخل مطعم في النزهة، و 2 شاشة كمبيوتر من داخل مطعم في النزهة و شاشة، ومبلغ مالى 1450 جنيه من داخل محل فى النزهة، وكمية من الملابس من داخل محل بعمارات العبور وسرقة شاشة، وميكرويف ودرج كاشير من داخل محل للملابس فى النزهة وسرقة احذيه وشاشة كمبيوتر من داخل شركة للاستيراد والتصدير ، وسرقة جهاز كمبيوتر " لاب توب " من داخل عيادة طبية بشارع الميرغنى، وأدوات تجميل و 2 جهاز بخار، و 2 مجفف شعر، و 3 مكواة شعر من داخل محل حلاقة، ومبلغ 3000 جنيه وهاتف محمول، و4 تابلت من داخل مطعم وكافية بمدينة نصر، و 2 شاشة ومبالغ 7000 جنيه من داخل شركة ابشارع الثورة.

وأضافت المتهمة بقيامها بالتصرف في المسروقات بالبيع بمساعدة شقيقها " حسن ص ن " 28 سنة، لدى عميلهما سيئ النية "محمد خ م" 36 سنة، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء باقوال المتهمة أيداها.

وتمكن الرائد محمد مصطفى معاون مباحث القسم بإرشادهم من ضبط السواد الأعظم من المسروقات ( 16 شاشة تليفزيون مختلفة المقاسات، و12 شاشة كمبيوتر، و4 جهاز لاب توب ، و2 آيات قرآنية، و2 مصحف مزخرف فضى اللون، وساعة حائط ، و2 حقيبة بداخلهما أدوات تجميل، وكمية من الأحذية، وكمية من الملابس " أطفال ـ رجالي ـ حريمى " ، و5 جهاز ريسفير، و 3 ميكرويف، و2 درج كاشير، و2 جهاز بخار، و3 سماعات مختلفة ، و2 مجفف شعر، ومكواة شعر ).

وأقرت المتهمة بإنفاقها المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة فتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .