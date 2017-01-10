أحلام تقيم دعوى طلاق بعد مشاجرة زوجها اليومية على "الجبنة والبيض"

كتبت نورهان حسن

لم تكن تعلم "أحلام" أنها ستعيش فى مأساة مع زوجها بسبب بخله فى مصاريف بيته اليومية، نظرا لخروجه للعمل طوال اليوم فى المدرسة الابتدائى كمدرس لمادة الدراسات وبعدها يبدأ فى الدروس الخصوصية.

عانت أحلام بعد زواج دام 5 سنوات من زوجها بسبب بخله الشديد وادخاره كل الأموال التى يجمعها من عمله فى الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية.

وقالت لمكتب تسوية النزاعات بالجيزة: "إنه بيحب يحوش الفلوس ويموت لو حد قال له عاوز قرش، أو محتاجين ناكل أو نشرب، وبيدينى مصروف السوق 30 جنيه، رغم إن معايا 3 أطفال".

وطالبت أحلام بتطليقها من زوجها من أجل العيش فى حياة كريمة، قائلة: "طلقونى منه ده كان بيتخانق معايا على شراء اللبن، وبيسألنى مين اللى أكل الجبنة والبيض، مؤكدة أنها فى معاناة يوميا بسبب المشاجرة معه على مصروفات المنزل.

وتابعت، أنها حاولت أن تساير الأمر وتتعود عليه، لكن بلا جدوى وأصبح الجيران يسمعون صوت صراخ زوجها خلال الشجار مما دفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة، للتخلص من هذا الجحيم.