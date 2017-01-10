أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أحلام تقيم دعوى طلاق بعد مشاجرة زوجها اليومية على "الجبنة والبيض"

Google+ Print
أحلام تقيم دعوى طلاق بعد مشاجرة زوجها اليومية على "الجبنة والبيض" أحلام تقيم دعوى طلاق بعد مشاجرة زوجها اليومية على "الجبنة والبيض"

>كتبت نورهان حسن

لم تكن تعلم "أحلام" أنها ستعيش فى مأساة مع زوجها بسبب بخله فى مصاريف بيته اليومية، نظرا لخروجه للعمل طوال اليوم فى المدرسة الابتدائى كمدرس لمادة الدراسات وبعدها يبدأ فى الدروس الخصوصية.

 

عانت أحلام بعد زواج دام 5 سنوات من زوجها بسبب بخله الشديد وادخاره كل الأموال التى يجمعها من عمله فى الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية.

 

وقالت لمكتب تسوية النزاعات بالجيزة: "إنه بيحب يحوش الفلوس ويموت لو حد قال له عاوز قرش، أو محتاجين ناكل أو نشرب، وبيدينى مصروف السوق 30 جنيه، رغم إن معايا 3 أطفال".

 

وطالبت أحلام بتطليقها من زوجها من أجل العيش فى حياة كريمة، قائلة: "طلقونى منه ده كان بيتخانق معايا على شراء اللبن، وبيسألنى مين اللى أكل الجبنة والبيض، مؤكدة أنها فى معاناة يوميا بسبب المشاجرة معه على مصروفات المنزل.

 

وتابعت، أنها حاولت أن تساير الأمر وتتعود عليه، لكن بلا جدوى وأصبح الجيران يسمعون صوت صراخ زوجها خلال الشجار مما دفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة، للتخلص من هذا الجحيم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365