القبض على عاطل سرق مشغولات ذهبية من شقة سيدة بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد –أحمد حربى

سرق عاطل مجوهرات تقدر بملايين الجنيهات، من شقة سيدة تحمل جنسية عربية بمدينة نصر، بعد أن تمكن من سرقة مفتاح الشقة واستخرج نسخة منه، مستغلًا غيابها.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من "هناء.م.أ" 33 سنة وتحمل إحدى الجنسيات العربية "ربة منزل"، تفيد فيه اكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية مرصعة بالألماظ عبارة عن طقم ألماظ يزن 100 جرام "بروش ، خاتم ، سلسلة ، انسيال ، حلق)، وطقم ذهب يزن 250 جرام ( طقم أسورة، 2 كوليه، 2 حلق، 5 خواتم )، و 12 ساعة تحمل ماركات شهيرة، من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد، وتحرر المحضر رقم 1787 لسنة 2017 جنح القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين سلامة مداخل ومنافذ الشقة، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "صبرة .ك.م.م" 60 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم 4361 لسنة 2003م "تزوير"، والمراقب شرطيًا بديوان قسم شرطة 6 أكتوبر على ذمة ذات القضية حتى 21/9/2017.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع"، موضحًا أنه استغل تواجد المجنى عليها صحبة أحد أقاربها أثناء قيام الأخير بعرض سيارته للبيع وتمكن من الاستيلاء على مفتاح الشقة سكنها، وإعادته عقب استخراج نسخة منه واستغل عدم تواجدها بمسكنها، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات.

وبإرشاد المتهم تم ضبط بعض المسروقات، ومبلغ مالى 25 ألف جنيه من إجمالى مبلغ 35 ألف جنيه تحصل عليه من قيمة بيع بعض المسروقات، وأقر بإنفاقه مبلغ 10 آلاف جنيه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.