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إيطاليا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد عامين من إغلاقها

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إيطاليا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد عامين من إغلاقها إيطاليا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد عامين من إغلاقها

وزير الخارجية أنجلينو ألفانو

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس الاثنين، إنها ستعيد سفيرها إلى ليبيا، لتصبح بذلك أول بعثة دبلوماسية غربية تعيد فتح أبوابها في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن السفير سيقدم أوراق اعتماده للحكومة المحلية، اليوم الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، إن السفير سيبدأ على الفور عمله من طرابلس نظرا لحصوله في ديسمبر على موافقة حكومة رئيس الوزراء فائز السراج المدعومة من الأمم المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية أنجلينو ألفانو، على “تويتر”،  أن السفير الإيطالي يعود إلى ليبيا بعد عامين، بادرة صداقة عظيمة للشعب الليبي، الآن المزيد من الضبط في سفر المهاجرين.

رويترز

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