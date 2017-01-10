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قرعة سهلة لتشيلسي وسيتي ويونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي

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قرعة سهلة لتشيلسي وسيتي ويونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي قرعة سهلة لتشيلسي وسيتي ويونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي

ارشيفية

أسفرت قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي جرت أمس الإثنين، عن وقوع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهات سهلة نسبيًا.

ويلتقي تشيلسي مع برنتفورد وأرسنال مع الفائز من مباراة ساوثهامبتون ونوريتش سيتي، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع الفائز من مباراة كريستال بالاس وبولتون ويلتقي مانشستر يونايتد مع ويجان.

ويلتقي ولفرهامبتون مع الفائز من مباراة بليموث وليفربول فيما يلتقي توتنهام مع ويكومب واندررز وواتفورد مع ميلويل ويلتقي الفائز من مباراة بيرنلي مع سندرلاند مع الفائز من مباراة فيليتود وود تاون مع بريستول سيتي.

ويخرج ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة ديربي كاونتي فيما يلتقي فولهام مع هال سيتي وميدلسبره مع أكرجنتون ستانلي.

وتقام المباريات في 27 يناير وحتي 30 من نفس الشهر، وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم إعادة اللقاء على ملعب الضيف في ميعاد يتم تحديده لاحقاً.

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