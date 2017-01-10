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رجال دين مسلمين ويهود يرفضون مقترحًا نمساويًا بمنع الحجاب

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رجال دين مسلمين ويهود يرفضون مقترحًا نمساويًا بمنع الحجاب رجال دين مسلمين ويهود يرفضون مقترحًا نمساويًا بمنع الحجاب

أرشيفية

(أ.ش.أ)

أصدر الحاخام اليهودي بالنمسا شلومو هوفمايستر، بيانًا مشترك مع الإمام رمضان دمير، من مبادرة مسلمين ضد معاداة السامية ويهود ضد العداء للإسلام، رفضا فيه مقترح وزير الخارجية والاندماج بالنمسا، سباستيان كورتس، الذي طالب فيه بإدخال تعديل على قانون الاندماج، يحظر بمقتضاه ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية والمدارس.

واعتبر الحاخام اليهودي والإمام المسلم أن “منع الحجاب عمل تمييزي معادي للدين”.

وقد اتسعت دائرة الانتقادات الموجهة إلى المقترح، حيث انتقد الحاخام هوفمايستر دعوة وزير خارجية النمسا المثيرة للجدل، معتبرًا أنها أثارت جدلًا وأحدثت حالة من الاستقطاب لا داعي لها داخل المجتمع، منتقدًا السياسيين الذين “يدعون إلى الاندماج ويقصدون الاستيعاب”، ويتبعون “أجندة رجعية ذات نزعات استبدادية”، ليس لها علاقة بالقيم المحافظة المثلى.

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