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وزير القوى العاملة يتغيب عن عمومية اتحاد العمال لاستدعائه بمجلس الوزراء

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وزير القوى العاملة يتغيب عن عمومية اتحاد العمال لاستدعائه بمجلس الوزراء وزير القوى العاملة يتغيب عن عمومية اتحاد العمال لاستدعائه بمجلس الوزراء

>كتب محمود راغب تصوير محمود فخرى

أعلن محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال ، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتذار وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن حضور الجمعية العمومية لاستدعائه بمجلس الوزراء.

 

وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر، المنعقدة حاليًا باتحاد العمال، إن عمال مصر يتطلعون لإصدار  القوانين المتعلقة بالعمل والعمال قريبًا، والتى من أهمها قانون العمل وقانون التنظيمات النقابية، متابعًا: "نتطلع لإصدار قانون النقابات العمالية محققًا لأمال العمال".

 

وأضاف الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اتحاد عمال مصر يتطلع لسرعة إصدار قانون العلاوة الاجتماعية، مطالبًا بسرعة إصدار قانون التأمين الصحى الشامل وقانون الضرائب على الدخل وقانون التأمينات والمعاشات، لافتا إلى أنه حال تأخر إصدار قانون للتأمينات والمعاشات سيعكف الاتحاد على إعداد قانون والانتهاء منه.

 

وأكد وهب الله أن اتحاد عمال مصر سيجرى خلال الفترة المقبلة زيارات ميدانية لمواقع العمل لدعم عمال مصر استعدادًا لانتخابات المحليات، لافتا إلى أن الاتحاد وافق على إنشاء ائتلاف جديد تحت مسمى "حب مصر".

 

وكشف وهب الله أن الدورة النقابية قربت على الانتهاء فى ٢٥ يناير، لافتًا إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب ضرورة الانتهاء من قانون التنظيمات النقابية، ومقترح مد الدورة النقابية ٦ أشهر لحين الانتهاء من القانون.


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مصر 365

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