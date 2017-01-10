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توصيل الغاز الطبيعى لـ 11795 وحدة سكنية بالأقصر

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توصيل الغاز الطبيعى لـ 11795 وحدة سكنية بالأقصر توصيل الغاز الطبيعى لـ 11795 وحدة سكنية بالأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس خالد محمد رسلان مدير منطقة جنوب الصعيد بشركة غاز ، أن الشركة تواصل عملها في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمحافظة الأقصر، مؤكداً أن الأعمال أسفرت عن توصيل الغاز الطبيعي لـ11795 وحدة سكنية حتي الآن.

وأضاف مدير منطقة جنوب الصعيد بشركة غاز مصر، أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي لـ11005 وحدة سكنية بمناطق الكرنك والبحاروة والنجع الطويل وابو الجود ونجع الحمارة والمحطة والملقطة حتي نهاية العام الجاري، كما قامت الشركة بتوصيل الغاز الطبيعي لـ790 وحدة سكنية بمناطق القرنة وغرب الأقصر.


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