ضبط 7 أطنان أرز شعير و 2 طن أسمدة زراعية فى حملة بالغربية

الغربية – اسلام الخياط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حمله مكبرة على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائيه، والمتلاعبين فى الأسعار بالمراكز والمدن .

كان اللواء حسام خليفه مدير امن الغربية، قد تلقي اخطارا من اللواء احمد الخواجه مدير مباحث التموين، يفيد من تمكن المقدم محمد عز وكيل ادارة البحث، من ضبط "ح ا ا "54 عاما، صاحب مضرب ارز بقرية كفر دمتنو مركز المحلة، مقيم بذات الناحيه، وبحوزته 7 طن أرز شعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول، فى المحضر 141 جنح مركز المحله .

كما تم ضبط "س ع ا "47 عاما، صاحب محل اسمده زراعيه، واعلاف حيوانيه بقرية سمتاى مركز قطور، مقيم بذات الناحيه، وبحوزته 40 جوال اسمده زراعيه مستورده زنه الجوال 50 كيلو جرام، مجهوله المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها فى المحضر رقم 948 جنح مركز قطور .

تم التحفظ علي المضبوطات وحررت المحاضر اللازمه واخطرت النيابه العامه للتحقيق .