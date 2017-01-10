رئيس «النواب» الأيرلندي يصل مطار القاهرة الدولي

وصل مطار القاهرة الدولي، وفد دبلوماسي أيرلندي، برئاسة شون أوفيرجيل رئيس البرلمان الأيرلندي، قادمًا من لندن فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

ويلتقي الوفد خلال زياراته، والتى تستغرق ٥ أيام، مع عدد من المسئولين لبحث تطورات قضية إبراهيم حلاوة، الذي يحمل الجنسية الأيرلندية، والذي تم اعتقاله منذ أكثر من 3 سنوات، كما يناقش الوفد العلاقات البرلمانية، وبناء تعاون أقوى في مجالات مثل الزراعة والتجارة والسياحة.

ويذكر أن إبراهيم حلاوة، تم القبض عليه خلال أحداث مسجد الفتح بمنطقة رمسيس بالقاهرة عام 2013، ووجهت له تهم التخريب وارتكاب أعمال عنف، وأجرى رئيس الوزراء الأيرلندي “إيندا كينى” اتصالًا بالرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن “حلاوة” فى يوليو الماضى، لكن الرئاسة المصرية أصدرت بيانًا أكدت فيه أنه لا يمكن التدخل فى سير القضية، وسيتم توفير كافة الضمانات القانونية للسجين.