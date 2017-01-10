ظهور براد بيت هزيلًا في أول إطلالة له بعد طلاقه

(أ.ش.أ)

ظهر النجم براد بيت هزيلًا نحيفًا في حلة سوداء، بعد أن فقد الكثير من وزنه في أول ظهور له في مهرجان الجوائز الأمريكي”جولدن جلوبز”، إثر أزمة طلاقه من زوجته نجمة هوليوود “أنجلينا جولي”، عندما اعتلى المنصة لتقديم فيلم”مونلايت”، الذي قام بإنتاجه، وحصل على جائزة المهرجان لأفضل عمل درامي.

وذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي”تيلي ستار”، أن براد بيت قوبل بعاصفة من التصفيق الحار من أقرانه من الحضور، خاصة من صديق عمره مات ديمون، مما خفف من حالته النفسية السيئة.

وبعد أن خسر حضانة أولاده الستة، وفقًا لقرار المحكمة الأخير، والتي أعطته فقط حق الزيارة تحت رعاية مشرف، بسبب إساءة معاملة أبنائه، على الرغم من أن تحقيقات “إف بي أي” برأت ذمته، إلا أن أنجلينا جولي وفريقها استمرا في تأكيد هذه الاتهامات.