أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مدير أمن شمال سيناء: إعادة تشغيل كمين المطافي خلال أيام

Google+ Print
مدير أمن شمال سيناء: إعادة تشغيل كمين المطافي خلال أيام مدير أمن شمال سيناء: إعادة تشغيل كمين المطافي خلال أيام

أحداث كمين المطافى

 

قال مدير أمن شمال سيناء، اللواء سيد الحبال، إن مديرية الأمن سوف تعيد العمل فى كمين المطافى، فى مدينة العريش، خلال الأيام القادمة.

وأضاف الحبال، فى تصريحات صحفية، أن أجهزة الأمن سوف تعود للكمين بعد انتهاء الإجراءات والترتيبات الأمنية فى أقرب وقت.

وفيما أكد شهود عيان، أن محيط كمين المطافىء، والذى استهدف، أمس، تواجدت فيه مدرعة شرطة بطاقهما الكامل، ومنعت التواجد فى محيط الكمين.

وكانت سيارة مفخخة اقتحمت كمين المطافىء، فى مدينة العريش فى منطقة المساعيد غرب المدينة، مما أسفر عن استشهاد 9جنود وإصابة 11 آخرين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا