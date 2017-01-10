مدير أمن شمال سيناء: إعادة تشغيل كمين المطافي خلال أيام

قال مدير أمن شمال سيناء، اللواء سيد الحبال، إن مديرية الأمن سوف تعيد العمل فى كمين المطافى، فى مدينة العريش، خلال الأيام القادمة.

وأضاف الحبال، فى تصريحات صحفية، أن أجهزة الأمن سوف تعود للكمين بعد انتهاء الإجراءات والترتيبات الأمنية فى أقرب وقت.

وفيما أكد شهود عيان، أن محيط كمين المطافىء، والذى استهدف، أمس، تواجدت فيه مدرعة شرطة بطاقهما الكامل، ومنعت التواجد فى محيط الكمين.

وكانت سيارة مفخخة اقتحمت كمين المطافىء، فى مدينة العريش فى منطقة المساعيد غرب المدينة، مما أسفر عن استشهاد 9جنود وإصابة 11 آخرين.