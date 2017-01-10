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جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد الأسبوع الـ14

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جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد الأسبوع الـ14 جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد الأسبوع الـ14

>كتب - هيثم عويس

واصل فريق النصر تحت قيادة سيد عيد، سلسلة انتصاراته بالفوز على كوكاكولا بثلاثية نظيفة ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الأول، فى الوقت الذى فشل فيه منتخب السويس صاحب المركز الثانى فى ملاحقة المتصدر، بعدما خسر على أرضه من دمياط بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 26 نقطة ويزداد الفارق بينه وبين النصر إلى 6 نقاط كاملة.

 

وأسفرت باقى المباريات عن فوز السكة الحديد على المريخ بهدفين مقابل هدف، والترسانة على الإتصالات بنفس النتيجة، بينما حقق الشرقية للدخان فوزا غاليا على نجوم المستقبل بهدف نظيف، وكهرباء الإسماعيلية على منشية الشهداء بهدفين نظيفين فى الظهور الأول لطارق زين، كما فاز البنك الأهلى على الزرقا بهدفين مقابل هدف، واتحاد الشرطة على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وتعادل أف سى مع القناة بهدف لمثله.


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