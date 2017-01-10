حسم منصب نائب اتحاد الكرة بعد أمم الجابون

كتب محمد مراد

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حسم منصب النائب فى مجلس إدارة الجبلاية عقب انتهاء المنتخب من المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، والتى يتنافس عليها الثنائى كرم كردى وحازم الهوارى.

يبدأ منتخب مصر مبارياته فى المجموعة الرابعة بمواجهة مالى يوم 17 يناير، ثم أوغندا يوم 21 وغانا يوم 25 على أن يصعد الأول والثانى لدور الـ8 للبطولة.

تشهد البطولة سفر هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بصفته مشرف على المنتخب وحازم الهوارى رئيسًا للبعثة، وأحمد مجاهد مراقبا للبطولة من قبل الاتحاد الأفريقى براتب 9 آلاف دولار.