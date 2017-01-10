«الطوارئ والأزمات» تطلق أول معيار وطني للسلامة في بيئة العمل

أعلن الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أول معيار وطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لدولة الامارات العربية المتحدة.

وقال الحوسني أن المعيار الوطني (NCEMA 6000)، يعد جزءاً رئسياً للحد من المخاطر في بيئة العمل، وغيابه قد يخلق العديد من المخاطر والحوادث التي قد تؤدي إلى عواقب وأضرار كبيرة في مواقع العمل.

يقدم المعيار الإرشادات الرئيسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لجميع المؤسسات والشركات العاملة في الدولة، وتم إنجازه بجهود فريق العمل الممثل 26 جهة ومؤسسة القطاع الحكومي والخاص وعلى مدار عامين ، ويضم أفضل الممارسات العالمية.

وأعدت الهيئة الوطنية هذا المعيار كجزء من مهمتها الرامية إلى مواكبة الجهود الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وقال الحوسني أن قيادتنا الرشيدة علمتنا أن الأنسان هو المحور الرئيسي للعملية التنموية، ولذلك كان لابد من تطوير قدرات ومهارات العاملين في كافة القطاعات الحيوية بتطوير أنظمة ومعايير السلامة والصحة المهنية. وذكر أن سجل الدولة في مجال السلامة والصحة المهنية يعد من أكثر السجلات تطوراً على مستوى العالم من حيث معدلات المخاطر والحوادث.