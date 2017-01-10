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عبدالله بن زايد يحضر الجلسة الثالثة في منتدى القادة التعليمي بأبوظبي

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عبدالله بن زايد يحضر الجلسة الثالثة في منتدى القادة التعليمي بأبوظبي عبدالله بن زايد يحضر الجلسة الثالثة في منتدى القادة التعليمي بأبوظبي

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الجلسة الثالثة في منتدى القادة التعليمي الذي يتصدر انطلاقة «أسبوع التعليم التقني 2017»، وينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

تناولت الجلسة الاستثمار في الشباب في الحاضر والمستقبل وشارك فيها مجموعة من المبتكرين الشباب المواطنين.

ويشارك في المنتدى مسؤولون من الأمم المتحدة والمركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني بحضور نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين. ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق جديدة للشباب والطلبة المواطنين في القطاعات المتخصصة في الفضاء والاقتصاد المعرفي، وغيرها من المجالات الهندسية والتكنولوجية ذات العلاقة بالتطور الصناعي والاقتصادي.

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