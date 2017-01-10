ريال مدريد يهنئ رونالدو على لقب أفضل لاعب في العالم

هنأ نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوزه بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كأفضل لاعب في العالم .

ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مقطع فيديو يحتوى على بعض أهداف كريستيانو رونالدو، مع الفريق الملكي .

وأشار النادي الى أن كريستيانو توج بلقب أفضل لاعب في العالم في حفل توزيع جوائز فيفا، وتفوق رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وأكد كريستيانو، بعد استلامه الجائزة من رئيس الفيفا جياني انفانتينو، أنه يريد أن يشكر كل زملائه ومدربيه، عام 2016 كان من افضل الاعوام في مسيرته، لقد فاز بلقب غال على المستوى الوطني والشخصي ولم بكن يحلم ان يفوز بهذا اللقب .

وأعرب عن أسفه لغياب لاعبي برشلونة” عن حفل توزيع الجوائز .

وحصل كريستيانو رونالدو، على الجائزة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد، وكأس أمم أوروبا مع المنتخب البرتغالي.